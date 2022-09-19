السياحة: لم نتلق شكاوى ببيع الوجبات في المطاعم بأسعار أعلى من المعتمدة

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من مواطنين مصريين أو سياح عرب أو أجانب بخصوص قيام المطاعم السياحية ببيع الوجبات الغذائية والمشروبات بأسعار أعلى عن المعتمدة من قبل وزارة السياحة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بعض المطاعم السياحية وبسبب ظروف المنافسة تقوم ببيع الوجبات الغذائية والمشروبات بأسعار أقل من المعتمدة، موضحا أن الزيادة التي طرأت على أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات التي تقدمها المطاعم السياحية، مؤخرا جاءت بسبب ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف التشغيل.

تابع أن غالبية المطاعم رفعت أسعارها خلال تلك الفترة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، فيما قررت بعض المطاعم عدم رفع أسعار وجباتها حاليا، وأبقت على أسعارها العادية قبل الزيادات الأخيرة لـ مستلزمات التشغيل.

التواصل مع الخط الساخن

وأشار إلى أنه في حال قيام أي مطعم ببيع المنتجات التي يقدمها للرواد بأعلى من الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، فإنه يجب على الرواد الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة والآثار على الرقم 19654، وستقوم الوزارة بحل المشكلة على الفور مع تحويل المطعم للتحقيق وتطبيق الجزاءات والعقوبات عليه، وفقا للقانون.

الأسعار معتمدة من وزارة السياحة

أوضح أن أسعار جميع الوجبات والمشروبات التي تقدمها المنشآت والمطاعم السياحية للرواد معتمدة من قبل وزارة السياحة.

وأكد مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن لجان وزارة السياحة تقوم بالتفتيش الدوري المفاجئ على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من تطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.