«المنشآت السياحية»: 70% نسب إشغال المطاعم النيلية خلال سبتمبر الماضي

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب الإشغال في المطاعم النيلية العائمة والثابتة بمحافظات القاهرة الكبرى لا زالت جيدة حتى الآن، رغم عودة أعداد كبيرة من السائحين العرب إلى دولهم بسبب بدء العام الدراسي، مشيرا إلى أن «نسب الإشغال في هذ المطاعم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر الجاري تصل إلى 70%».

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ «الوطن»، أن نسب الإشغال بالمنشآت والمطاعم السياحية الثابتة بمحافظتي القاهرة والجيزة تراوحت خلال الـ 10 أيام الأولى من الشهر الجاري ما بين 50 إلى 60%، لافتًا إلى أن تلك النسب تعتبر جيدة مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

نسب إشغال المطاعم خلال أشهر الصيف كانت مرتفعة

وأشار إلى أنّ نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي ورأس البر خلال الموسم الصيفي الجاري سجلت معدلات مرتفعة أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنها لم تصل إلى ذات المعدلات المسجلة قبل جائحة كورونا في عام 2019، لافتا إلى أنّ المطاعم والمنشآت السياحية حققت هامش ربح جيد خلال فصل الصيف الجاري.

إرتفاع نسب إشغال المنشآت السياحية بالأقصر خلال الشتاء

ولفت إلى أن نسب الإقبال على المطاعم السياحية خلال فصل الشتاء المقبل ستكون متفاوتة بين مدينة وأخرى وفقا لمعدلات الحركة السياحية التي تستقبلها خلال الموسم السياحي الشتوي، ففي الوقت الذي تنخفض فيه نسب الإشغال بمطاعم القاهرة الكبرى، فإن نسب الإشغال بمطاعم الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ستشهد نسب إقبال عالية.

يشار إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية بالقاهرة الكبرى سجّلت نسب إشغال تجاوزت الـ 80% خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال فصل الصيف.