نعش الملكة الراحلة إليزابيث يصل إلى ساحة قصر باكنجهام (فيديو)
إطلاق طلقات مدفعية مع مرور نعش الملكة إليزابيث الثانية من قوس ولينغتون
كتب:
سحر المكاوى
02:37 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
جنازة الملكة إليزابيث
وصل نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى ساحة قصر باكنجهام في العاصمة البريطانية لندن، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
جنازة الملكة إليزابيث
وقبل قليل، وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قوس ولينغتون آرتش وسط لندن، وجرى إطلاق طلقات مدفعية مع مرور نعش الملكة إليزابيث الثانية من ولينغتون آرتش.
نعش الملكة #إليزابيث الثانية يصل ساحة قصر #باكنغهام— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 19, 2022
#العربية pic.twitter.com/0cD8nudOTK
وبدأت المراسم الجنائزية لوداع إليزابيث صباح اليوم، ومن المقرر أن تتنهي في السابعة والنصف مساء، تزامنًا مع دفن الملكة بكنيسة القديس جورج، وأعلنت السلطات البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الحالي.