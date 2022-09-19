نعش الملكة الراحلة إليزابيث يصل إلى ساحة قصر باكنجهام (فيديو)

وصل نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى ساحة قصر باكنجهام في العاصمة البريطانية لندن، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

جنازة الملكة إليزابيث

وقبل قليل، وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قوس ولينغتون آرتش وسط لندن، وجرى إطلاق طلقات مدفعية مع مرور نعش الملكة إليزابيث الثانية من ولينغتون آرتش.

وبدأت المراسم الجنائزية لوداع إليزابيث صباح اليوم، ومن المقرر أن تتنهي في السابعة والنصف مساء، تزامنًا مع دفن الملكة بكنيسة القديس جورج، وأعلنت السلطات البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الحالي.