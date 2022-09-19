موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. من الأربعاء للثلاثاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، أعلنت عنه وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي وفقاً لكتاب دوري صادر عن الوزارة، حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات ثلاثة أشهر متتالية، وهي يوليو وأغسطس وأخيراً شهر سبتمبر الحالي 2022.

وبحسب كتاب دوري صادر عن وزارة المالية، حددت خلاله موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، يبدأ صباح يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 بالنسبة للعاملين والموظفين في 33 وزارة وجهة أخرى سيكون في اليوم التالي، الخميس الموافق 22 سبتمبر.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وحددت وزارة المالية ثلاثة أيام أخرى موعداً لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين والموظفين في 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، من الذين لم يتمكنوا من الصرف في موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.

وأكدت المالية أن أيام الأحد الموافق 25 سبتمبر، ثم الاثنين 26 سبتمبر، وأخيراً الثلاثاء 27 سبتمبر، ستكون لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 في 66 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة.

إتاحة المرتبات بماكينات الصراف الألي

وأشار الكتاب الدوري لوزارة المالية إلى أنه بالتزامن مع موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، سيتم ضخ مرتبات الموظفين في 66 وزارة وجهة حكومية، في ماكينات الصراف الآلي، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، منعاً للتزاحم والتكدس أمام الماكينات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.