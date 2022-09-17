موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر لـ6 ملايين موظف على مستوى الجمهورية

كشفت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، إذ تبدأ الوزارة بالصرف للعاملين في الحكومة وعددهم 6 ملايين موظف على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المالية أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، يبدأ الأربعاء المقبل الموافق 21 من الشهر الجاري، لعدد من الوزارات وهي «الإسكان- التجارة والصناعة- الآثار- البيئة- النقل- القوى العاملة- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- الثقافة- شؤون مجلس النواب- الاتصالات- الداخلية- الصحة- قطاع الأعمال العام -التضامن الاجتماعي- الأوقاف- الطيران المدني- الإنتاج الحربي- السياحة – البترول – التموين».

وأضافت الوزارة أن مرتبات العاملين في مديريات الطرق والنقل، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات القوى العاملة، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، تصرف مرتباتهم في نفس اليوم وهو الأربعاء 21 سبتمبر 2022.

موعد صرف مرتبات الجهات الحكومية المستقلة

وذكرت وزارة المالية أن مرتبات المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، جميعها الأربعاء 21 سبتمبر الجاري.

ومن جهتها، أعلنت الوزارة أن كل من الكهرباء، العدل، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، التخطيط، التعليم العالي، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، تصرف جميعها في اليوم التالي الخميس 22 سبتمبر، وكذلك مديريات الخدمات التابعة لها في المحافظات.

موعد صرف مرتبات الأزهر ودار الإفتاء المصرية والجامعات

وأخيرًا، يتم صرف المرتبات عن شهر سبتمبر في المصالح الحكومية المستقلة يوم الخميس، لكل من هيئة النيابة الإدارية، الجامعات، المحكمة الدستورية العليا، معهد الخدمات المالية، رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة العامة للرقابة المالية، رئاسة الجمهورية، دواوين عموم المحافظات، مجلس الدولة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القضاء والنيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، هيئة الرقابة الإدارية، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، وهيئة قضايا الدولة.