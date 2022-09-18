موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 لجميع الجهات الحكومية

أعلنت وزارة المالية عن موعد قبض شهر سبتمبر 2022 لكافة الجهات الحكومية والمديريات التابعة لها بالمحافظات، منوهة إلى أن الصرف يتم على مدار يومين فقط للحصول على المرتبات المستحقة.

وذكرت المالية، أن موعد قبض شهر سبتمبر للعاملين في الحكومة وعددهم 6 ملايين موظف على مستوى الجمهورية، ينطلق الصرف الأربعاء المقبل لكل من وزارت الداخلية والإنتاج الحربي والإسكان، والتجارة والصناعة، والآثار، والبيئة، والنقل، والقوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والثقافة، وشؤون مجلس النواب، والاتصالات، والصحة، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والطيران المدني، والبترول، والتموين والسياحة، فضلا عن المديريات التابعة لكل منها بالمحافظات.

قبض شهر سبتمبر

وأكدت الوزارة أن قبض شهر سبتمبر لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، سيتم في 21 سبتمبر 2022.

أما بشأن كل من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، التعليم العالي، لكهرباء، العدل، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، المالية، التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، التخطيط، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، فقبض شهر سبتمبر يتم في اليوم التالي الخميس المقبل، كما تصرف كذلك للمديريات التابعة لها.

قبض شهر سبتمبر للعاملين في مجلس الدولة والنيابة الإدارية

ونوهت وزارة المالية في البيان الصادر عنها أن قبض شهر سبتمبر لكل من هيئة النيابة الإدارية، الجامعات، المحكمة الدستورية العليا، معهد الخدمات المالية، رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة العامة للرقابة المالية، رئاسة الجمهورية، دواوين عموم المحافظات، مجلس الدولة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القضاء والنيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، هيئة الرقابة الإدارية، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، وهيئة قضايا الدولة، سيتم يوم الخميس 22 من الشهر الجاري.