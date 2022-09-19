محلل سياسي: ممثلون لأكثر من 200 دولة حضروا جنازة الملكة إليزابيث

قال كايد عمر المحلل السياسي، إن مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين توافدوا على منتصف العاصمة لندن، مع وصول الوفود الدولية أكثر من 500 زعيم، ورئيس، ورئيس وزراء، وملك وملكة يمثلون أكثر من 200 دولة، وكان هناك ممثلون من كل دول العالم متواجدين في كاتدرائية، عدا القليل من رؤساء العالم الذين لم تتم دعوتهم ولم يحضروا للصلاة على روح الملكة.

الوداع الأخير

وأضاف «عمر» في مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «اليوم»، على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامية سارة حازم أن اليوم الإثنين كان الوداع الأخير لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، من قبل الشعب البريطاني والحكومة البريطانية ورؤساء الوزراء السابقين الذين عملوا معها ورؤساء العالم، وممثلي دول العالم الذين حضروا لإلقاء تحية الوداع على الملكة في حشد مهيب.

ملايين الناس حول العالم تابعوا المراسم

وتابع المحلل السياسي، أن ملايين من الناس شاهدوا المراسم المميزة في العاصمة لندن من وراء شاشات التلفاز مع انتشار قوات الشرطة والجيش ولجان النظام وقوات المارينز والبحرية والطائرات، بسبب أهمية هذا الحدث وسط تواجد 2000 شخصية اعتبارية حضرت صلاة القداس في الكاتدرائية، وبالتالي كان يجب التأكد من أمن وسلامة الزعماء وسير الجنازة دون أي حدث أمني قد يشوش عليها أو يثير التخريب.