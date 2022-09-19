جنازة مهيبة لتوديع إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لمثواها الأخير (أرقام)

يوم حافل تشهده بريطانيا اليوم الاثنين، حيث يودع عشرات الآلاف في لندن والملايين عبر العالم، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي تقلدت التاج البريطاني لمدة 70 عامًا.

وتعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية، أول جنازة دولة منذ عام 1965، حيث توفيت يوم 9 سبتمبر الجاري، في قصر بالمورال الذي أوصى الأطباء أن تبقى فيه عقب تدهور حالتها الصحية.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، يشارك في جنازة الملكة الراحلة، أكثر من 500 من قادة العالم بينهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن مصر، وهناك 6 دول فقط لن تشارك في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

بالأرقام.. حقائق عن جنازة ملكة بريطانيا

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية بعض الحقائق عن جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتنيد برس الأمريكية:

- 2000 مصل سيحضرون الجنازة داخل كنيسة وستمنستر، بينهم رؤساء دول وحكومات وملوك يتقدمهم الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين.

- 5949 من الأفراد العسكريين، جرى نشرهم في جميع أنحاء عملية جسر لندن – اسم رمزي يشير إلى خطة ما سيحدث في الأيام التي تلي وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

- 1650 على الأقل من الأفراد العسكريين سيشاركون في موكب مهيب، لنقل نعش الملكة من كنيسة وستمنستر إلى قوس ولنغتون بعد انتهاء جنازة الملكة.

- أكثر من 10 آلاف ضابط شرطة يشاركون في تأمين عملية جسر لندن.

- 36 كيلومترا من الحواجز في وسط لندن للسيطرة على الحشود والحفاظ على المناطق الرئيسية حول مجلسي البرلمان ودير وستمنستر وقصر باكنجهام.

- 500 شخصية من قادة العالم يشاركون في الجنازة.

- 6 دول فقط لن يشاركوا في الجنازة.

- مليون زائر تتوقع سلطات النقل توافدهم إلى العاصمة لندن يوم الإثنين.

- 125 دور سينما ستفتح أبوابها لبث جنازة يوم الإثنين على الهواء مباشرة.

- مكونات التاج البريطاني: 2868 قطعة ماس إلى جانب 17 حجر ياقوت و 11 زمردة و269 لؤلؤة و4 ياقوتات تتلألأ في تاج «إمبريال ستيت»، الذي استقر على نعش الملكة.