شكري يؤكد التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وزير خارجية هولندا فوبكه هوكسترا، إذ تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من الملفات الدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات التحول الأخضر

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أكد التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا، مشيرا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، لاسيما في مجالات التحول الأخضر.

استعراض ملامح وأهداف رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر

وحرص وزير الخارجية، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، على الرد على استفسارات نظيره الهولندي بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ القادمة، مستعرضا أهم ملامح وأهداف رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، والحاجة إلى توافق المجتمع الدولي على خطة عمل واضحة تحقق أهداف وتطلعات العمل المناخي الدولي.

وناقش الجانبان عملية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ عقد العمل من أجل المياه، والذي تتولى فيه هولندا دورا تنسيقيا هاما فيه، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية على الدول النامية والدول الأفريقية على وجه الخصوص، والوضع الجيوستراتيجي الدولي الراهن.