متحدث «الخارجية» يكشف جدول أعمال «شكري» في الأمم المتحدة وأهميتها

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنعقد في ظروف خاصة، وتحديات دولية غير مسبوقة، في ظل أزمة الغذاء وأزمة الطاقة والتغير المناخي، والمعاناة السياسية الكبيرة في بؤر الصراع، والأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على قناة «TeN».

مشاركة مصر في هذه الدورة له وضعية خاصة

أضاف «أبو زيد»، أن مشاركة مصر في هذه الدورة له وضعية خاصة، خاصة أن القاهرة تستهدف معالجة الأزمات في المنطقة والشرق الأوسط والعالم العربي، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في هذه الدورة تأتي في اطار رئاستها المقبلة لمؤتمر المناخ الدولي، موضحًا أن جدول أعمال وزير الخارجية سامح شكري يشمل عقد اجتماعات رفيعة المستوى وعقد لقاءات ثنائية مع وزار الخارجية والمسؤولين الدوليين.

استعراض المواقف المصرية تجاه العديد من القضايا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري سيقوم بالمشاركة في عدد من الندوات مع مؤسسات ومنظمات غير حكومية للحديث عن الاقتصاد المصري، وشرح عملية التحويل الاقتصادي التي تحدث بمصر، واستعراض المواقف المصرية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وكذلك الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة في أعمال الجمعية

وأشار السفير أحمد أبو زيد، إلى أن السفير سامح شكري وزير الخارجية، سيحيط المسئولين من الدول الأخرى، لمسار عملية التطوير التي تشهدها مصر في كافة المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأمين دعم المؤسسات التنموية والاقتصادية الدولية، وشركاء مصر الاقتصاديين لعملية التحول الاقتصادي والتنموي، التي تشهدها مصر حاليا، وإجراء لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة.