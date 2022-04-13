الري: ننفذ مشروعات لتطوير الملاحة النهرية بمجرى النيل في عدة محافظات

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إن الوزارة تعمل حالياً على تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه «دمياط ورشيد» والترع الرئيسية عبر تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط لتكون ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، كما يتم العمل على الإنتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، والذى تم إفتتاحه فى مايو الماضى، كذلك تنفيذ تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى الكيلو 50 وعددها 13 كوبرى مشاه ملاحى سطحى وكوبرى سيارات ملاحى سطحى.

إجراءات لتنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة

وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم أنه يجري إتخاذ عدد من الإجراءات لبدء تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، على ترعة الإبراهيمية، بهدف تحسين الرى في مليون و60 الف فدان فى محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، مضيفًا أنه سيتم توفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها القناطر.

أوضح الوزير أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية، مؤكداً أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها من بوابات وأوناش وجنازير وأجهزة تشغيل وتصوير أسفل المياه والجسات داخل وخارج المنشآ وأعمال الحقن والترميم بتكلفة تصل إلى حوالى 526 مليون جنيه منذ عام 2016 وحتى عام2021 بالإضافة لإدراج مبلغ 320 مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالى 2022.

تدعيم قناطر زفتى ورفع كفاءة قنطرة جمجرة

أكد الوزير أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع تدعيم قناطر زفتى التي تقع شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وتدعيم وتجديد الهدار خلف القناطر وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، كما يجرى حالياً تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة، وعملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل.

ولفت عبد العاطي إلى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها من بوابات وأوناش وجنازير وأجهزة تشغيل وتصوير أسفل المياه وجسات داخل وخارج المنشآ وأعمال الحقن والترميم بتكلفة سنوية تصل الى 65 مليون جنيه، وفي إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ 3 قناطر هى قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر وقنطرة الفم على المسار الجديد وقنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد.