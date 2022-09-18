بالأسماء.. إصابة 5 سيدات في انقلاب تروسيكل بـ«زراعي بني سويف»

أصيبت 5 سيدات بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بالطريق الزراعي القديم «بني سويف - الفيوم»، أمام قرية ابشنا، ونُقلت المصابات الخمس إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب تروسيكل أمام قرية «ابشنا»

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بالطريق الزراعي القديم أمام قرية ابشنا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابات في الحادث

وتبين أن المصابات في الحادث يقمن في قرية دنديل، وهن كريمة عيد عبد اللطيف، 53 سنة، بدون عمل، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونادية محمود رياض، 50 سنة، بدون عمل، مصابة بسحجات وكدمات، وصالحة عيد عبداللطيف، 45 سنة، بدون عمل، مصابة بكدمات وسحجات، وملك صالح طه، 47 سنة، بدون عمل، مصابة بسحجات وكدمات، وانشراح فتحى زكي 50 سنة، بدون عمل، ومصابة بسحجات وكدمات.