اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر تستعد لـ«المستقبل»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 20 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مؤتمر اقتصادي يضع رؤية «مواجهة التحديات»

- مصر تستعد لـ«المستقبل»

- تخصيص 55.5% من موازنة 2021 للحماية الاجتماعية.. و 72 مليون مصري في منظومة دعم الخبز

- 58 مليونًا يستفيدون من «حياة كريمة» بإجمالي 700 مليار جنيه

- «السيسي»: نتطلع لتعزيز التعاون مع الهند في المجالات العسكرية والدفاعية

- «أخلاقنا الجميلة».. مبادرة «المتحدة» لاستعادة القيم

- إشادات بملف «الوطن» عن «الحريات الدينية»: استفز «أهل الشر»

- «لجنة العفو» تبدأ إجراءات دمج المفرج عنهم وإعادتهم إلى عملهم

الصفحة الثانية:

- وزير «الاتصالات» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في محافظة قنا

- «الجزار»: ننسق مع الإدارات المحلية لضبط العمران ومنع النمو العشوائي

- «أنت الحياة».. تعليم و وظائف لأهالي «شهداء بحر البقر 2»

- «الداخلية»: تحرير 1623 قضية تموينية و 432 بيع بأزيد من السعر

- افتتاح مشروعات عملاقة بمحافظة البحيرة تزامنًا مع عيدها القومي

- «معلومات الوزراء»: إشادات دولية بتقدم تعليم الإناث في مصر

- «سيدة» 50 سنة في «كنس» الشوارع: نفسي في شقة

- «تنمية المشروعات»: تنظيم معرض «تراثنا» للعام الرابع في أكتوبر

الصفحة الثالثة:

- السماح بإصدار بطاقات تموين جديدة لأصحاب «تكافل وكرامة»

- الوداع الأخير .. دفن الملكة «إليزابيث» بكنيسة القديس جورج

- «الملا»: مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات حققت استقرار الأسواق

- تحسين أوضاع المعلمين قريبًا يشمل مكافأة عن كل جهد إضافي

- «التجارة»: الدولة حريصة على التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

- «التنمية المحلية»: نحرص على توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية

- «البيئة»: «وطن أخضر» مبادرة إعلامية رائدة

- «فودة»: القمة تنعش الموسم السياحي بشرم الشيخ

الصفحة الرابعة:

- لجنة «العفو» تبدأ إجراءات دمج المفرج عنهم وإعادتهم إلى عملهم.. وحقوقيون وسياسيون: فرصة ثانية للحياة

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «الأيام الصعبة»

- أستاذ التربية البيئية: مصر تبذل جهودًا كبيرة للحد من تغير المناخ

- مقال للكاتبة هادية المستكاوي تحت عنوان «الشوق لمصر»

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «نداهة الفن»

الصفحة الخامسة:

- الحكومة تستعد لمؤتمر يضم مسئولين وخبراء لوضع رؤية مواجهة التحديات الاقتصادية بعد توجيهات الرئيس

- «المؤتمر الاقتصادي».. مصر تستعد لـ «المستقبل»

- سياسيات الإصلاح الاقتصادي.. الدولة تواجه التحديات بـ «الحماية الاجتماعية»

الصفحة السادسة:

- أجندة «المؤتمر الاقتصادي».. «روشتة عاجلة» للنهوض بالقطاع

- الاقتصاد غير الرسمي وتوطين الصناعة وزيادة موارد السياحة ومشاركة المستثمرين لمواجهة التضخم وتحديات الطاقة

- «خليل»: إشراك القطاع الخاص.. و«علي»: سنخرج برؤية وطنية للوضع الاقتصادي

- «عيد»: مشاركة المستثمرين ورجال الصناعة تسهم في الخروج بأفضل التوصيات

- رئيس «العلوم المصرفية»: دعوة الرئيس رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين

الصفحة السابعة:

- صناع وتجار: ورقة تفصيلية من اتحاد الصناعات لدعم النمو الصناعي .. واستراتيجية واضحة للإنتاج والتصدير بتوقيت زمني

- «سياسة ملكية الدولة» دستور اقتصادي لمصر .. وحوار مجتمعي لبلورة رؤية طموحة

- «البهي»: انعقاد المؤتمر سينعكس على الاقتصادات الناشئة

- «طلبة»: تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي

- شهادات دولية: الإصلاح الاقتصادي حمى مصر من تداعيات الأزمات العالمية

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- «أهلا مدارس» بطريقة برايل .. خد اللي نفسك فيه و «ما تحاسبش» كله بالمجان

- الميكانيكا تعمل أكتر من كده : «زياد» بيلف الشوارع بـ 62 شخصية

- من «الخياطة» وإليها نعود.. «مؤمن» رجع عشان يعيش في جلباب أبيه

- بتصور المجرات والسما إزاي يا «وائل»؟: من فوق سطح البيت