اقرأ في عدد الوطن غدا.. مصر تستعد لـ«المستقبل»
كتب:
محمود البدوي
08:01 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 20 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مؤتمر اقتصادي يضع رؤية «مواجهة التحديات»
- مصر تستعد لـ«المستقبل»
- تخصيص 55.5% من موازنة 2021 للحماية الاجتماعية.. و 72 مليون مصري في منظومة دعم الخبز
- 58 مليونًا يستفيدون من «حياة كريمة» بإجمالي 700 مليار جنيه
- «السيسي»: نتطلع لتعزيز التعاون مع الهند في المجالات العسكرية والدفاعية
- «أخلاقنا الجميلة».. مبادرة «المتحدة» لاستعادة القيم
- إشادات بملف «الوطن» عن «الحريات الدينية»: استفز «أهل الشر»
- «لجنة العفو» تبدأ إجراءات دمج المفرج عنهم وإعادتهم إلى عملهم
الصفحة الثانية:
- وزير «الاتصالات» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في محافظة قنا
- «الجزار»: ننسق مع الإدارات المحلية لضبط العمران ومنع النمو العشوائي
- «أنت الحياة».. تعليم و وظائف لأهالي «شهداء بحر البقر 2»
- «الداخلية»: تحرير 1623 قضية تموينية و 432 بيع بأزيد من السعر
- افتتاح مشروعات عملاقة بمحافظة البحيرة تزامنًا مع عيدها القومي
- «معلومات الوزراء»: إشادات دولية بتقدم تعليم الإناث في مصر
- «سيدة» 50 سنة في «كنس» الشوارع: نفسي في شقة
- «تنمية المشروعات»: تنظيم معرض «تراثنا» للعام الرابع في أكتوبر
الصفحة الثالثة:
- السماح بإصدار بطاقات تموين جديدة لأصحاب «تكافل وكرامة»
- الوداع الأخير .. دفن الملكة «إليزابيث» بكنيسة القديس جورج
- «الملا»: مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات حققت استقرار الأسواق
- تحسين أوضاع المعلمين قريبًا يشمل مكافأة عن كل جهد إضافي
- «التجارة»: الدولة حريصة على التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي
- «التنمية المحلية»: نحرص على توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية
- «البيئة»: «وطن أخضر» مبادرة إعلامية رائدة
- «فودة»: القمة تنعش الموسم السياحي بشرم الشيخ
الصفحة الرابعة:
- لجنة «العفو» تبدأ إجراءات دمج المفرج عنهم وإعادتهم إلى عملهم.. وحقوقيون وسياسيون: فرصة ثانية للحياة
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «الأيام الصعبة»
- أستاذ التربية البيئية: مصر تبذل جهودًا كبيرة للحد من تغير المناخ
- مقال للكاتبة هادية المستكاوي تحت عنوان «الشوق لمصر»
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «نداهة الفن»
الصفحة الخامسة:
- الحكومة تستعد لمؤتمر يضم مسئولين وخبراء لوضع رؤية مواجهة التحديات الاقتصادية بعد توجيهات الرئيس
- «المؤتمر الاقتصادي».. مصر تستعد لـ «المستقبل»
- سياسيات الإصلاح الاقتصادي.. الدولة تواجه التحديات بـ «الحماية الاجتماعية»
الصفحة السادسة:
- أجندة «المؤتمر الاقتصادي».. «روشتة عاجلة» للنهوض بالقطاع
- الاقتصاد غير الرسمي وتوطين الصناعة وزيادة موارد السياحة ومشاركة المستثمرين لمواجهة التضخم وتحديات الطاقة
- «خليل»: إشراك القطاع الخاص.. و«علي»: سنخرج برؤية وطنية للوضع الاقتصادي
- «عيد»: مشاركة المستثمرين ورجال الصناعة تسهم في الخروج بأفضل التوصيات
- رئيس «العلوم المصرفية»: دعوة الرئيس رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين
الصفحة السابعة:
- صناع وتجار: ورقة تفصيلية من اتحاد الصناعات لدعم النمو الصناعي .. واستراتيجية واضحة للإنتاج والتصدير بتوقيت زمني
- «سياسة ملكية الدولة» دستور اقتصادي لمصر .. وحوار مجتمعي لبلورة رؤية طموحة
- «البهي»: انعقاد المؤتمر سينعكس على الاقتصادات الناشئة
- «طلبة»: تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي
- شهادات دولية: الإصلاح الاقتصادي حمى مصر من تداعيات الأزمات العالمية
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- «أهلا مدارس» بطريقة برايل .. خد اللي نفسك فيه و «ما تحاسبش» كله بالمجان
- الميكانيكا تعمل أكتر من كده : «زياد» بيلف الشوارع بـ 62 شخصية
- من «الخياطة» وإليها نعود.. «مؤمن» رجع عشان يعيش في جلباب أبيه
- بتصور المجرات والسما إزاي يا «وائل»؟: من فوق سطح البيت