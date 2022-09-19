«DMC» تشيد بمبادرة التحول الأخضر لـ«الوطن»: مؤسسة صحفية صديقة للبيئة

أشاد برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر بمبادرة جريدة «الوطن» وتحولها لمؤسسة خضراء صديقة للبيئة، قبل انطلاق مؤتمر المناخ، المقرر انعقاده في شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

وقال سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، خلال استضافته بالبرنامج إنَّ أهم مؤتمر في عام 2022 هو «COP 27»، المعني بمناقشة التغيرات المناخية وكيفية مواجهة العالم لتداعياتها، ولذلك قررت «الوطن»، ألا يقتصر دورها على التغطية الإعلامية.

هدى رشوان صاحبة فكرة التحول الأخضر

وأوضح مدير تحرير جريدة «الوطن»: «كانت فكرة رائعة جدًا لزميلتنا هدى رشوان مدير تحرير جريدة الوطن، وقوبلت الفكرة بحفاوة كبيرة من الزملاء والعاملين بالجريدة، ورحب بالفكرة الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير الأستاذ أحمد الخطيب، وعلى الفور تمّ التوجيه بتنفيذ الفكرة، والجميع تحرك في هذا الإطار».

مبنى الوطن بالكامل أصبح صديقًا للبيئة

وشرح «عبدالراضي»، أنَّه تمّ الاستغناء عن جميع المواد البلاستيكية بمبنى الوطن، وأصبح المبنى بالكامل صديقا للبيئة، كما تمّ تصميم «بانرات دعائية»، نفذها المدير الفني الدكتور أحمد محمود ونشرها في كل المكاتب، بالإضافة لزيادة النباتات الخضراء، بجانب توفير كبير للطاقة.