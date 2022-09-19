وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الملكية الفكرية للجامعات في دعم الأنشطة

استعرض برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، تقريرًا تليفزيونيًا تحت عنوان «حوار رفيع المستوى بجامعة القاهرة حول حقوق الملكية الفكرية»، وذلك للحوار حول حقوق الملكية الفكرية ودورها في اقتصاد المعرفة وجامعات الجيل الرابع، في إطار زيارة دارن تانج المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية إلى مصر لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشريف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكبار الشخصيات.

تناول اللقاء قضايا حقوق الملكية الفكرية ذات الاهتمام المشترك

وتناول اللقاء قضايا حقوق الملكية الفكرية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز بشكل خاص على دور سياسات حقوق الملكية الفكرية في خدمة الأهداف الاجتماعية الشاملة للجامعة والاستدامة المالية ونقل وتسويق التكنولوجيا.

ودارت حلقة نقاشية استعرض من خلالها الحضور أوجه التعاون القائم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومصر لدعم الابتكارات والاختراعات وتقديم المشورة وتطوير مكاتب حماية حقوق الملكية الفكرية داخل مصر والقيام بوضع السياسات وتفعيلها.

وخلال اللقاء تحدث الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن استضافة الجامعة لمدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعكس مدى الوعي بأهمية الملكية الفكرية والقوى الناعمة والأصول غير المادية والتي تدخل جميعها في نطاق الملكية الفكرية، وأنه في الماضي كان مفهوم الاقتصاد يقتصر على العمالة والزراعة وغيرها من وسائل الاقتصاد المادي إلى أن أصبح الاقتصاد العالمي المتقدم اليوم هو الاقتصاد القائم على المعرفة والأصول غير الملموسة ومن أهمها التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والاتصالات.

أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية

بينما ذكر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الأمثلة على اختراعات عديدة نشأت عن نتائج الأبحاث التي تمت في الجامعات ثم تحولت إلى منتجات ناجحة على نطاق واسع حول العالم، ومن ذلك بعض العقاقير الطبية، مشيرًا إلى أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية والشركات والمشروعات التجارية، ليس فقط باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة والمعلومات بل بما يدعم الجامعات في استكمال أنشطتها الأكاديمية والبحثية على نحو مباشر وغير مباشر.