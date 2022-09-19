انضمام جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة إلى «هيئة تمويل العلوم»

أعلن الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، عن انضمام الجامعة لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF»، موضحاً أن الجامعة تعتبر أول جامعة تكنولوجية تنضم للهيئة، لافتاً إلى أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF أنشأت بقرار رئاسي عام 2019.

دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتمويله

وأضاف «الديب»، في بيان له، أن الهيئة تهدف إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

وأكد أنها تقوم بتمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، كذلك دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، والاشتراك في تمويل البحوث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التي يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية أو لها فروع بها، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية.

انتظام عملية التقديم للطلاب الجدد

وفي سياق منفصل، بدأت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، استقبال طلبات التقديم للطلاب الجدد من خريجي الثانوية العامة شعبة علمي علوم وذلك للالتحاق بالجامعة ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وطلاب شعبة علمي رياضة.

وتفقد رئيس الجامعة عملية تقديم الطلبات وملفات الطلاب، وأكد على أهمية انتظام سير عملية التقديم بشكل منظم ومريح للطلاب الجدد وأولياء أمورهم، كما تبادل الدكتور هشام الديب مع عدد من الطلاب وأولياء الأمور الحديث حول الجامعة ومستقبلها وأهمية خريجيها لسوق العمل، وكذلك أجاب على جميع استفساراتهم فيما يخص العملية التعليمية والتدريبية بالجامعة.

وأوضح استمرار عملية تقديم الطلبات وملفات الطلاب حتى اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 لطلاب الثانوية العامة تخصص علمي رياضيات.