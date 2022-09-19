رمضان عبدالمعز يوضح أجمل هدية وهبها الله لعباده: الصلاة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن من أجمل هدايا ونعم الله عز وجل على عباده هو استجابة الدعاء خاصة في الصلاة، «مخنوق مضايق قوم صلي، عندك مشاكل صلي، في عزك فرحتك صلي، في العيد صلي، وزين العيد كمان بالتكبير».

وأوضح أن آخر جملتين قالهم الرسول الكريم محمد عليه السلام، قبل أن يغادر الدنيا هما «الصلاة الصلاة»، وكأنه يقول للمؤمنين حافظوا على الصلاة، لذلك يجب على الجميع الاهتمام بالصلاة.

مشاكل الإنسان لا تُحل إلا بالصلاة

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي» أن مشاكل الإنسان لا تُحل إلا بالصلاة، ويجب على كل شخص أن يجعل الصلاة هي أولوية له في حياته.

وتابع:« لو فزعك أي شيء قوم صلي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرج به إلى السماء عند سدرة المنتهى، شاف الجنة، ومن المواقف اللي لفتت انتباهه أنه سمع خشخشة نعال، فسأل رضوان خازن الجنة، قال له ده ايه.. قال له دي صوت مشى بلال ابن رباح، لما النبي نزل سأل بلال، قال له انت بتعمل ايه يا بلال، قال له ما توضأت وضوء إلًا وصليت ركعتين، شوف بتمشى في الجنة بركعتين».

يجب التحذير من ترك هذا الفرض العظيم

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الصلاة لها فضل كبير، ويجب التحذير من ترك هذا الفرض العظيم، موجهًا حديثه لتارك الصلاة: «ربنا قال اسجد.. حد يرفض السجود لربنا، حد يكره ويرفض القرب من ربنا، إنت عارف إيه أقرب حاجة تنال بها القرب من الله، النبي يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لازم تسجد، إبليس امتنع عن السجود، يجي بني آدم مسلم يمتنع عن السجود لربنا، إيه اللي منعك إنك تصلى؟ مش عارف؟ هنعلمك الصلاة، سهلة وبسيطة، بتنسي؟ هنقولك تفتكر إزاي، بتحس إنها تقيله على قلبك؟ هنسهالك، إيه مشكلتك في الصلاة؟».