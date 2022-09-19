ضوابط إعادة تعيين العاملين بالمدارس الحاصلين على مؤهل خلال الخدمة بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضوابط إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة، تنفيذا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020، والمعدل بالقرار رقم 95 بتاريخ 2022/6/26 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2020.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، يجب توافر واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية، ولا تخضع للقانون رقم 150 لسنة 2007 وتعديلاته.

الحصول على مؤهل عالي.. شرط إعادة التعيين

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة شروط التقديم لإعادة التعيين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات، وهي:

- الحصول على مؤهل عال من كليات التربية أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

- الحصول على تقدير كفاية بتقدير ممتاز خلال العامين الأخيرين.

- وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية.

- موافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم

- الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- أن يتم ذلك في ضوء العجز والزيادة يشترط موافقة جهة العمل وتنسيق الإداريين والتوجيه الفني المختص في كلا من الادارة والمديرية التعليمية على الطلب المقدم لإعادة التعيين.

- يرفق بالطلب صحيفة بيانات حديثة مبين بها الوظيفة والقسم التابع له.

- صورة الرقم القومي «سارية على الأقل عام».

صورة طبق الاصل من المؤهل الراغب العمل به - صورة طبق الاصل من قرار التعيين .