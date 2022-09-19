«التعليم»: لا زيادة في مصروفات الكتب المطورة بالمدارس التجريبية

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ أسعار الكتب الدراسية المطورة للعام الدراسي الجديد 2023-2022، لطلاب المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة ستكون مثل العام الماضي وأقل.

لا زيادة في أسعار الكتب المطورة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّه سيتمّ توريد الكتب المطوّرة إلى المدارس من قبل الشركات المتعاقدة مع الوزارة، كما أنَّه سيتمّ إلزام المدارس بأسعار الكتب المحددة دون تحصيل أي زيادة أخرى.

وأوضح المصدر، أنَّه لا زيادة في أسعار الكتب المطورة للتلاميذ في الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، الذى يدخل ضمن صفوف التطوير هذا العام.

مصروفات الكتب المدارس التجريبية العام الدراسي الماضي

مصروفات الكتب في مرحلة رياض الأطفال 402 جنيه.

مصروفات الكتب في الصف الأول الابتدائي 460 جنيهًا.

مصروفات الكتب في الصف الثاني والثالث الابتدائي 517 جنيهًا.

مصروفات الكتب في الصف الرابع الابتدائي 747 جنيهًا.