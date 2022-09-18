«التعليم» تعلن مواعيد سداد أقساط مصروفات المدارس التجريبية 2022/2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية، التي تحصل من طلاب وطلبات المدارس مختلف مراحل التعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في الكتاب الدوري المرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، يجر تحصيل القسط الأول في أول أكتوبر، والقسط الثاني أول يناير، والقسط الثالث أول مارس 2022.

وأضاف الكتاب الدوري، يجر تحصيل مصروفات المدارس التجريبية الرسمية والرسمية المتميزة للغات، المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 214 على ثلاثة أقساط، مشددة علي مديري المديريات والادارات التعليمية التنبية على مديري المدارس الرسمية المتميزة بالتزام بما جاء في الكتاب الدوري التالي: