وزير الخارجية يؤكد استمرار مصر في دعم الأشقاء باليمن

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، المبعوث الأمريكي لليمن «تيم ليندر كينج» بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

مستجدات الوضع في اليمن

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إلى أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في اليمن، إذ استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للإسهام في ترسيخ الهدنة التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في شهر إبريل الماضي، مؤكدا استمرار مصر في دعم الأشقاء باليمن، وبذل كافة الجهود بهدف تسوية الأزمة اليمنية وتخفيف الأعباء الإنسانية على الشعب اليمني، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المبعوث الأمريكي حرص من جانبه على الإعراب عن التقدير لجهود مصر لتسوية الأزمة اليمنية، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الأممي لتمديد الهدنة لما بعد موعد انتهائها في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وتطرق اللقاء إلى مشكلة خزان صافر النفطي وأهمية عدم إغفالها، إذ اتفق الجانبان على أهمية دعم الجهود الأممية لحشد التمويل للتعامل مع هذه المشكلة لتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن غرقه.

الحفاظ على وحدة الشعب اليمني

وفى نهاية تصريحاته، أوضح السفير أبو زيد أن وزير خارجية مصر أكد خلال اللقاء أهمية الحفاظ على وحدة الشعب اليمني وسيادة اليمن ووحدة أراضيه، في إطار الجهود الرامية لتسوية الأزمة.