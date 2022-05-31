انطلاق فعاليات احتفالية مرور 100 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية

نظمت وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، تحت رعاية الوزير سامح شكري وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بحضور الوزير عمرو موسى وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق والوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية.

احتفالية بمرور 100 عام على تأسيسي وزارة الخارجية

وتستهدف الاحتفالية إبراز دور الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية إلى جانب تسليط الضوء على أهمية وزارة الخارجية وإنجازاتها لتحقيق التعاون مع الدول العربية والأجنبية وتوضيح دور الخارجية المصرية في مواجهة التحديات والأزمات فضلاً عن أهمية وزارة الخارجية في حماية الأمن والسلم المصري وكيفية تحقيق التواجد المصري الدبلوماسي عربيا ودوليا.

وقال الدكتور أشرف مؤنس، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في جامعة عين شمس، إن وزارة الخارجية رمزا للاستقلال الوطني، والهدف معرفة جذور وتاريخ الخارجية المصرية ودورها في تحسين العلاقات وتأثير الدبلوماسية في المجالات المختلفة، وتوضيح دور الخارجية في الأزمات وحماية الأمن، واستشراف المستقبل برؤى جديدة.

توثيق الأحداث الوطنية وحفظها للأجيال المقبلة

ولفت إلى أن المركز عقد عددا من المؤتمرات بهدف توثيق الأحداث الوطنية وحفظها للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن المركز يقدم العديد من الاستشارات الهامة للعديد من الجهات، وكذلك عقد البروتوكولات العلمية.

وتابع، أن وزارة الخارجية المصرية ظلت رمزا للسيادة المصرية طوال 100 عام، موضحا أن تاريخ الوزارة حافل في كافة المجالات، ومصر الأكثر بين دول العالم في التمثيل الدبلوماسي.