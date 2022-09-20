الديهي: تقديم خدمة تموين السفن بالقناة سيحول المنطقة لـ«هونج كونج»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس شركة «ميرسك» العالمية التي تعد أكبر شركة ملاحة في العالم، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك في إنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، وتم التباحث حول إنتاج الوقود الأخضر في العين السخنة.

مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي لإمداد السفن بالوقود الأخضر

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن رئيس «ميرسك» تحدث بأنه يقدر مسيرة التعاون بين الشركة وهيئة قناة السويس خلال السنوات الماضية، وبالتالي مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد السفن بالوقود الأخضر في المنطقة، مستعرضًا مخططًا لإنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف في مصر بقيمة 15 مليار دولار، بما يوفر 100 ألف فرصة عمل في جميع التخصصات، كما أن مصر لا تحتوي على محطات لتموين السفن بما يحقق دخلا للدولة.

تموين السفن بسنغافورة يعود على موازنتهم بالكثير

وأوضح الإعلامي، أن تموين السفن في سنغافورة أو جبل علي وهولندا يعود على موازنة الدولة بالكثير، فهولندا لا تنتج بترول، ورغم ذلك تُمون السفن بما يعود على دخل الموازنة بـ50 مليار يورو، مؤكدًا أن النقل البحري والموانئ وتموين السفن، من الممكن أن يعود على خزينة الدولة بعشرات المليارات مثلما يحدث في بعض الدول، «احنا ناقصنا ايه، أنا معرفش»، فهناك ما يقرب من 25 ألف سفينة تمر من قناة السويس في العام الواحد فقط، ولا يجب الاكتفاء بقطع تذكرة المرور لهذه السفن.

مصر تريد أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة

وشدد «الديهي» على ضرورة تقديم الخدمات الخاصة بهذه السفن مثل خدمات التموين، بما يعظم من دخل مصر من قناة السويس، ويحول المنطقة لهونج كونج الشرق، وسيزيد العائدات بما لا يقل عن 30 مليار دولار، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بملف تموين السفن.

ولفت إلى أن هناك بنكا أوروبيا بدأ في إنشاء وحدة خاصة بالوقود الأخضر، وتحدث بأن مصر أكبر دولة مستفيدة من هذا الأمر إذ أن مصر تريد أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة، موضحَا أن مصر لديها وفرة في إنتاج الكهرباء وتعمل على الربط مع الدول المجاورة، وأصبحت مركزًا حقيقيًا للطاقة في الوقت الراهن.

وذكر «الديهي» أن وكالة فيتش الاقتصادية غيرت معدل النمو المتوقع لمصر بعد إجراء الكثير من المراجعات على وضع الاقتصاد، فالوكالة رفعت معدل النمو من 6.17 لـ6.23 %، «هذا الخبر لو تعلمون عظيم، وهذا المراجعة دقيقة».

البعض يتحدث بدون علم عن الوضع الاقتصادي

وأوضح «الديهي» أن لجنة سياسات البنك المركزي من المتوقع أن تجتمع الخميس المقبل، وسيكون لتحديد مدى إمكانية تثبيت سعر الفائدة أو رفعها، في ظل الأزمة العالمية الراهنة، ووجه رسالة للخبير الإقتصادي هاني توفيق بسبب توقعاته السيئة للاقتصاد المصري، قائلا:« يا ريت تقعد أمام التلفاز أو تتدخل عن الإنترنت، وتتابع قرارات البنك المركزي قبل كتابة أي تغريدة جهنمية، لازم تفهم وتتعلم إنك ما تقولش كلام سطحي أو كذب أو كلام غير دقيق عن الاقتصاد المصري».