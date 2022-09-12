نشأت الديهي: الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير المناطق الأثرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير المناطق الأثرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الأمر كان مطلوبًا، كما أن حفل نقل المومياوات ساهم في نقل صورة ذهنية إيجابية عن السياحة في مصر، موضحًا أن هناك ضرورة لتغيير فهم المجتمع وقراءته لبعض الوظائف، وتشجيع العمل المهني، وهذا الأمر يكون من خلال تغيير صورة المهني في الدراسات، فلا يمكن أن يجرى الحط من هذه المهن مثلما يحدث في بعض الأحيان، وذلك خلال تقديمه «بالورقة والقلم»، على «TeN».

العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف «الديهي» أن هناك ضرورة للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بقوة خلال الفترة المقبلة، وتغيير الصورة السلبية عن رجال الأعمال، للعمل على تعويض الاستثمارات الساخنة التي خرجت من مصر بعد رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة، موضحًا أن التجربة المصرية في التعليم والإصلاح كانت تُدرس من قبل اليابان، لكن للأسف حدث تجريف في الأحلام قبل الذي حدث في العقول، مضيفًا أن مصر لديها خلال الفترة الحالية مشروع حقيقي.

ترك المجال للقطاع الخاص للعمل في كافة المجالات

أشار إلى أن أحد دعائم المشروع المصري ترك المجال للقطاع الخاص للعمل في كافة المجالات وترك الإدارة للدولة «الخصخصة كلمة سيئة السمعة، لكنها لا تعني بيع البلد، الاستثمار لا جنسية له، الاستثمار فرص»، ساخرا من الإعلامي حافظ مرازي الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تحدث كذبًا بأن الاقتصاد المصري من أسوأ 18 اقتصادًا حول العالم، معقبًا: «مداد قلمك يا حافظ أسود وكريه، أنا مندهش من وصولك إلى هذا القبح».