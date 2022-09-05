نشأت الديهي: الأزمة المالية العالمية اختبار حقيقي لحضارات الشعوب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض الدول العربية تبخرت من على الخريطة ولن تعود مرة أخرى بسبب ثورات الربيع العربي، وسوريا نموذج لهذه الدول، «مش عيب الواحد يغير مواقفه عندما يكتشف أنه خطأ».

أوضح نشأت الديهي أن الأزمة المالية العالمية عبارة عن مزيج من الأزمات المتلاحقة، وتمثل اختبار لحضارات الشعوب، «الشعب المصري لديه مخزون حضارة، ويستطيع التعامل مع هذه الأزمة بشكل جيد».

ما يحدث في أوروبا غير مسبوق بسبب التضخم

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN» أن هناك مظاهرات حاشدة خرجت في باريس بسبب غلاء المعيشة، وكذلك في تشيك بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم توفر الغاز، وما يحدث في أوروبا غير مسبوق بسبب التضخم، «لا توجد مقارنة بين المعيشة في القاهرة وأوروبا، ولكن المواطن المصري يقدر يعيش بسبب توفر الخبز بسعر مدعم بـ5 قروش والكهرباء، عندنا كل حاجة».

ليز تروس تقلدت أربع حقائب وزارية في بريطانيا

وعلى جانب آخر، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية التي ستخلف رئيس الوزراء البريطاني جونسون السابق، متقلبة في أكثر من موضع وتوجه سياسي، وكانت ضد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وعملت مع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

وتابع: «تقلدت أربع حقائب وزارية في بريطانيا، وتوصف بأنها غريبة الأطوار، ولديها ولع بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أن ليز تروس تحدثت بأنها ستعيد النظر في سياسة بريطانيا الخارجية والأمنية».

ساهمت في فرض عقوبات على روسيا

وذكر أن والدها كان أستاذًا جامعيًا، ووالدتها كانت ناشطة سياسية، وتربت في بيئة يسارية ملتزمة، وتتحدث بأن لندن تحاول أن تعيد القوة العسكرية، لإعادة بريطانيا العظمى مرة أخرى، وتصريحاتها أثارت أزمة دبلوماسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصف الصين بالعدو الذي يشكل تهديد لأمن لندن، بصورة مماثلة لروسيا، ورئيس وزراء بريطانيا فازت بـ57% من أعضاء حزب المحافظين، وساهمت في فرض عقوبات على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا.