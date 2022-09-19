كرم جبر يؤكد ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين مصر وعمان في الفترة المقبلة

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، وجرى بحث تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمق العلاقات المصرية العمانية، وأن مصر تعتز بعلاقتها القوية مع سلطنة عمان، والتي تتميز بقوتها على جميع المستويات، مشيرًا إلى ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

مساعدة الدول العربية للوصول إلى الهدوء والاستقرار

وأضاف أن مصر وسلطنة عمان يتمتعان بالكثير من الثوابت المشتركة، وهي عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والعمل على مساعدة الدول العربية للوصول إلى الهدوء والاستقرار.

أوضح رئيس الأعلى للإعلام، ضرورة التعاون بين كل الدول العربية في مجال الإعلام لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة وجود عمل عربي مشترك لمواجهة السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية، التي تعمل على بث الأخبار الكاذبة والأفكار الغريبة عن العادات والتقاليد، موضحًا ضرورة ملء الفراغ من خلال نشر الحقائق لمجابهة الشائعات والعمل على منع نشرها.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

معالجة العديد من القضايا الإقليمية

ومن جانبه، أكد وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامي بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات المصرية العمانية الإعلامية متميزة للغاية وتمتد لعشرات السنين ومازالت، وذلك في إطار العلاقات التاريخية في شتى المجالات بين مصر وسلطنة عمان.

وأشار إلى الدور المهم والحيوي الذي تقوم مصر وسلطنة عُمان في معالجة العديد من القضايا الإقليمية دعمًا للسِّلم والأمن الدوليين، لا سيما وأنهما تتوافقان في الأدوات السياسية لحلّها وعلى رأسها الحوار وتغليب المصلحة العامة.