ترميم عمارات حي المناخ وإحلال شبكة صرف الضواحي في بورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد أعمال تطوير في كافة المجالات والمناطق ضمن خطة الدولة لتطوير القرى والمدن بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجري ترميم العمارات السكنية القديمة في حي الضواحي والمناخ.

دهان واجهات عمارات سكنية قديمة بلون موحد

وأوضح دكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أنه تم دهان واجهات العمارات بلون موحد في عدد من المناطق بينها المنطقة السابعة بنطاق حي المناخ كما سيتم استكمال أعمال دهان واجهات العمارات بالمنطقة والعقارات المطلة على شارع 23 ديسمبر.

وأضاف أنّ التطوير شمل أيضا توسعة شارع 23 يوليو لتسهيل الحركة المرورية فضلا عن تجميل الأرصفة وزرع الأعمدة على جانبي الشارع.

تطوير 65 عمارة سكنية قديمة بضواحي بورسعيد

من ناحية أخرى قالت هالة أبو العز رئيس حي الضواحي إن الحي يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بالتنسيق مع مؤسسة مشكاه نور الثقافية برئاسة الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بعدد من مناطق الحي وصيانة الأعمدة الكهربائية وإحلال وتجديد وصلات المياه والصرف داخل مناور العمارات ودهان الواجهات إلى جانب إحلال شبكة الصرف الصحي، لافتة إلى البدء في المرحلة الثانية وتضم باقي مناطق الحي عقب الانتهاء من صيانة 80 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.