تنفيذ 7 عمارات سكنية تضم 134 وحدة بتكلفة 44 مليون جنيه بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن قطاع الإسكان بالمحافظة، شهد تنفيذ 4 مراحل بـ 7992 وحدة سكنية بتكلفة تبلغ مليار و48 مليون جنيه، جرى تسليم 3711 وحدة منها إلى مستحقيها، تبلغ تكلفتها 454 مليون جنيه.

وجاء ذلك خلال تفقد المحافظ، عمارات الإسكان الاجتماعي الجديدة أمام الشرطة العسكرية بدمنهور، التي تضم 7 عمارات بإجمالي 134 وحدة سكنية + 37 محل، بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

جار العمل بـ330 وحدة

وأشار «آمنة» إلى أن العمل يجري بـ330 وحدة بتكلفة 110 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 3951 وحدة، تم الانتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة 484 مليون جنيه.

وأكد محافظ البحيرة على توجيهات رئيس الجمهورية، بالعمل المستمر؛ لتلبية كافة إحتياجات المواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له والعمل على تنمية كافة القطاعات التي تمس حياته اليومية.

المحافظ يتفقد دار رعاية المسنين

وعلى هامش جولة اليوم، تفقد المحافظ دار رعاية المسنين الجديدة بقرية الأبعادية، التي جرى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، والمقامة على مساحة 8000م2، المكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية ويضم كل دور 16 غرفة للنزلاء.

وأشار محافظ البحيرة، أن هناك خدمات لكل دور والخدمات الرئيسية بالدور الأرضي، بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه، حيث تجاوز نسبة التنفيذ 80٪.