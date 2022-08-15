بناء 6 عمارات سكنية بديلة بحي الضاحية في وسط العريش

بدأ مجلس مدينة العريش في بناء 6 عمارات سكنية بحي الرائد العربي وسط العريش، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء، وذلك بدلا عن عمارات آيلة للسقوط بذات المنطقة.

قال مجلس مدينة العريش في بيان له إنه تم بالفعل إنزال الحديد والأسمنت والطوب بالمكان وبدأت بالفعل عملية الحفريات لبناء 6 عمارات سكنية جديدة بديلا للعمارات السكنية الآيلة للسقوط بحي الضاحية والقريبة من شارع الجامعة.

الشقق تسلم لأصحاب الشقق المتضررة

وأضاف بيان المجلس أن العمارات سوف تسلم شقق سكنية لأصحاب الشقق المتضررة والتي تم إخلاءها خلال الشهور الماضية، خوفا من سقوطها أو انهيارها على السكان.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح لراديو «شمال سيناء»، إن الدولة مهتمة بأن يعيش المواطن حياة كريمة، بعيدا عن عمليات الانهيارات التي تحدث في بعض العمارات السكنية، مشيرا أنه تم بناء عدة عمارات بديلة لعمارات منهارة في حي المساعيد غرب العريش قبل عدة شهور، وتم تسليمها لأهلها بعد تجهيزها بشكل جيد.

الشقق الجديدة كاملة المرافق

وأوضح محافظ شمال سيناء أن عملية التجهيزات تشمل دخول جميع المرافق، والدهانات والأبواب والشبابيك والكهرباء والمياه وخدمة الهاتف الأرضي وذلك بالمجان لأصحاب الشقق السكنية في تلك العقارات، ويتم تسليمها بالشكل الجديد ولكن بالعقود القديمة بين الملاك ومجلس المدينة، مشيرا إلى أنه وسوف يتم فحص عمارات سكنية أخرى بحي الضاحية لمعرفة حالتها بشكل دقيق.