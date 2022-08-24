بناء 25 بيتا ريفيا في الشيخ زويد و6 عمارات سكنية بالعريش

قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، إن شركات المقاولات تقوم ببناء 25 بيتًا ريفيًا لأهالى قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وهي أولى قواعد التنمية العمرانية التي تشهدها تلك المناطق، بالإضافة إلى تجهيز قطعة أرض لإنشاء محطة تحلية في المكان وتوصيل التيار الكهربائي.

تطوير عمراني و زراعي جديد جنوب الشيخ زويد

وأضاف «عرادة»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن منطقة جنوب الشيخ زويد تشهد عملية تطور عمراني وزراعي غير مسبوق، وأن هناك اهتماما بالغا من محافظ الإقليم في الإسراع من الانتهاء من تلك الأعمال؛ لكي يتم الانتقال إلى مناطق أخرى جنوب وغرب الشيخ زويد، ضمن المناطق المشار لها في التجمعات العمرانية الجديدة.

توزيع 500 شتلة زيتون بشيبانة

وكان مجلس مدينة رفح قد قام قبل يومين بتوزيع 500 شتلة زيتون على أهالى قرية شيبانة جنوب رفح، وذلك بعد تشغيل الآبار في تلك المناطق.

من جهة أخرى، تفقدت لجنة من الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة ومجلس مدينة العريش، أعمال إنشاء 6 عمارات سكنية بحي الضاحية، وذلك لتسليمها للأهالي؛ عوضا عن العمارات الآيلة للسقوط.

وكان الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صرح بأن لجان التقييم بالمحافظة بالتنسيق مع قسم الإدارة الهندسية، هم من يقيّمون حالة العمارات السكنية التي ستخضع للإزالة والبناء، وأن العمارات الجديدة ستكون كاملة المرافق، وبدون تكاليف لأصحابها.