«التعليم» تكلف مديري المدارس بوضع برنامج علاجي لضعاف القراءة والكتابة

وجَّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، لتنبية مديري المدارس ببعض المهام مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدة أن مدير المدرسة أول من يدخل المدرسة قبل الطلاب والمعلمين يتابع بنفسه وصول المعلمين والطلاب قبل بدء الطابور من خارج المكلفين التعليمي يسأل الطلاب المتأخرين والمعلمين عن أسباب التأخير وينذرهم باتخاذ في حالة تكرار ذلك.

صلاحيات مدير المدرسة

وأكدت المديريات التعليمية، أن مدير المدرسة أول من يحضر الطابور ويتابع الأنشطة التي جرى فيها ويعطى تعليمات يومية لضبط المدرسة وتحقيق النظام والالتزام بها ويتابع توزيع المتغيبين عن الحصة الأولى، ويتابع غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء الطابور مباشرة، ويعطى الإذن بفتحها عند الضرورة ثم غلقها مرة أخرى حتى نهاية اليوم الدراسي.

كما أكدت المديريات، في خطابها للإدارات التعليمية بمتابعة تسجيل المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي للضرورة الملحة ويطبق القرار الخاص باحتساب الأذون أيام غياب، وتكليف الموجهين بأن داخل الفصول الدراسية ومتابعة التدريس وقياس مستوى الطلاب في مادة التخصص ورفع تقرير آلية مع عدم السماح الموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي ويطبق ما ورد من تعليمات بشأن التوجيه الفني .

وضع نظام لاستقبال أولياء الأمور

وطالبت المديريات التعليمية، مديري المدارس بوضع نظام ووقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكوى، ويعلن ذلك، في الطابور حتى ينقله الطلاب إلى أولياء الأمور، يدخل الحصص لمتابعة الطلاب والمعلم من انتظام الشرح داخل الحصص ويتابع قياس نواتج التعلم.

وضع برنامج علاجي لضعاف القراءة والكتابة

وشددت المديريات، في خطابها، على متابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، مطالبا بوضع برنامج علاجي للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة ويكلف فريق اللغة العربية والإنجليزي - الرياضيات تنفيذه تحت إشرافه داخل كل حصة ويتابع قياس النواتج والأثر بكل مرحلة.