«واشنطن»: عدم وقوع أعمال عنف منذ أيام بين أرمينيا وأذربيجان أمر مشجع

أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى عدم وقوع أعمال عنف منذ أيام بين أرمينيا وأذربيجان، أمر مشجع، وحض المسؤول الأمريكي، خلال لقاء جمع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، للمرة الأولى منذ الاشتباكات الحدودية الأخيرة بينهما، على إرساء سلام مستدام بين «يريفان» و«باكو»، وذلك.

وقال بلينكن، في فندق بـ«نيويورك» عشية انعقاد أعمال الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة»، بجانبيه وزيرا خارجية أرمينيا أرارات ميروزيان وأذربيجان جيحون بيرموف، إن التوصل إلى التزام دبلوماسي قوي ومستدام هو السبيل الأفضل للجميع، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

أرمينيا: ارتفاع حصيلة قتلى المعارك مع أذربيجان إلى 207

وأمس الاثنين، قال مجلس «الأمن القومي» الأرميني، إن حصيلة قتلى المعارك التي دارت الأسبوع الماضي، ارتفعت من 136 إلى 207، ليصل إجمالي القتلى لدى الجانبين إلى 286.

وأشار «الأمن القومي»، إلى أن هناك مدنيين مفقودين، و293 جندياً و3 مصابين و20 جندياً في الأسر، فيما أشارت السلطات الأذرية إلى مقتل 79 من عسكرييها.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارة وفد كونجرس بلادها، إلى أرمينيا كان مقررا حتى قبل التصعيد بين «يريفان» و«باكو»، مشيرة إلى أن الوفد نقل في الاجتماعات رسالة دعم قوي للديمقراطية والأمن في أرمينيا، خاصة بعد الاشتباكات الحدودية..

وفي 17 سبتمبر الجاري، قامت بيلوسي بزيارة إلى «يريفان»، استمرت ليومين، والتقت رئيس مجلس«النواب» الأمريكي، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وأدانت نيابة عن «الكونجرس»، الاشتباكات الحدودية.