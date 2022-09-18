رئيس «النواب الأمريكي» تدين «بشدة» هجمات أذربيجان ضد أرمينيا

أدانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بشدة هجمات أذربيجان ضد أرمينيا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وطالبت بيلوسي خلال زيارتها لأرمينيا، بوقف هجمات أذربيجان ضد أرمينيا على الفور، قائلة: «روسيا فشلت في حماية سيادة أرمينيا».

بيلوسى: واشنطن تسعى لتسوية دائمة للنزاع

وبدأت رئيس مجلس النواب الأمريكى زيارة لأرمينيا، أمس، وتستغرق 3 أيام، وقالت بيلوسي، إن زيارتها لأرمينيا تؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه «أرمينيا مستقرة وآمنة».

ووأوضحت رئيس مجلس النواب الأمريكى، أن واشنطن تسعى لتسوية دائمة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

215 قتيلا خلال الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

وأسفرت اشتباكات دامية بين أرمينيا وأذربيجان، اندلعت الثلاثاء الماضي، عن مقتل 215 من الجانبين، قبل توقف الاشتباكات بوساطة دولية.

وتتنازع أرمينيا وأذربيجان على منطقة قرة باغ، وخاضت الدولتان حربين في عام 2020 وفي تسعينيات القرن الماضي، حول المنطقة، والتي غالبية سكانها من الأرمن وتتبع أذربيجان.