تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية صينية اخترقت أجواء الجزيرة

أعلنت السلطات في «جزيرة تايوان»، رصد 8 طائرات عسكرية صينية اخترقت أجواء البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن: «واشنطن» ستدافع عن تايوان

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة على شبكة «سي بي إس» الأمريكية، إن «واشنطن» ستدافع عن تايوان، في حال تعرضت لغزو عسكري من «بكين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

موقف الصين من تايوان

وتعتبر «بكين»، أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها، ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة، فيما تتمتع الجزيرة بحكم ديموقراطي.