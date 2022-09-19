البيت الأبيض: سياسة «واشنطن» بشأن تايوان لم تتغير

قال مسؤول في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن سياسة بلاده بشأن تايوان لم تتغير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أمريكا تعلن دفاعها عن تايوان حال تعرضت لغزو صيني

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان، في حال تعرضت لغزو عسكري من قبل «بكين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأجاب بايدن، ردا لدى سؤاله في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، عما إذا كانت قوات بلاده ستدافع عن «جزيرة تايوان»، قائلا: «نعم».