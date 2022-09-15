تعاون صيني روسي للرد على استفزازات الولايات المتحدة في تايوان

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بنظيره الصيني، «شي جين بينج»، على هامش قمة دول «شنجهاي»، للتعاون، التي انطلقت أعمالها اليوم بمدينة سمرقند في أزوباكستان، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».

تصريحات الرئيس بوتين

وأثناء اللقاء، أطلق بوتين عددًا من التصريحات بشأن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وموقف الدولة الصينية إزاء تلك الحرب، وقال «بوتين»: روسيا تثمن موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية».

وحول الولايات المتحدة وسياستها في العالم، قال «بوتين»: «محاولات إنشاء عالم أحادي القطب اكتسبت مؤخرا شكلا قبيحا»، فضلا عن إدانته استفزازات الولايات المتحدة والسياسة التي تنتهجها في مضيق تايوان.

وعلى الجانب التجاري والاقتصادي، أفادت قناة «روسيا اليوم» بأنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

زيادة التبادل التجاري 200 مليار دولار بحلول 2024

ويكتسب هذا الاجتماع قيمة خاصة، لاسيما في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية واستفزازات الولايات المتحدة ضد الصين، وكيفية رد الدولتين على مخططات الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أشار الكرملين إلى ممارسة ضغوط على موسكو من خلال العقوبات، في مقابل التعاون مع بكين الذي يشهد استقرارا وزخما أكثر، ما دفع موسكو إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024.