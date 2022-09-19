الرئيس الأمريكي: قواتنا ستدافع عن تايوان حال حدوث غزو صيني للجزيرة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قوات بلاده ستدافع عن تايوان في حال حدوث غزو صيني للجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، انتقدت متحدثة باسم مكتب «شؤون تايوان» التابع لمجلس الدولة الصيني، «تشو فنج ليان»، مشروع «قانون سياسة تايوان 2022» الذي صدقت عليه لجنة «العلاقات الخارجية» بمجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

رصد 20 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة

وقالت «ليان»، إن أعضاء بعينهم في «الشيوخ» الأمريكي، ينتهكون على نحو خطير مبدأ «صين واحدة» وأحكام البيانات الـ3 المشتركة بين بلادها و«واشنطن».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة دفاع تايوان، رصد 20 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.