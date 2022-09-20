اليوم.. عزاء زوجة خالد زكي بمسجد الشرطة

يقيم خالد زكي، عزاء لزوجته السيدة «زيزي» اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب، وذلك بعد أن توفيت الأحد الماضي، وشيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودُفن الجثمان بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.

انهيار خالد زكي أثناء توديع زوجته

دخل خالد زكي في نوبة بكاء شديدة، أثناء توديع زوجته، كما أن ابنته سارة ظلت تبكي وتردد كلمات «هتوحشيني أوي يا ماما».

خالد زكي يطلب عدم التصوير

طلب خالد زكي من المصورين والصحفيين عدم تصوير تلك اللحظات، وكان متأثرًا بشدة، وحاول التماسك، ولكنه طلب من أحد مسؤولي المسجد أن يحضر له كرسي من أجل الجلوس عليه.

انتشرت صورة خالد زكي من جنازة زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم له الجمهور وأصدقائه بالوسط الفني واجب العزاء، واعتبروه رمزاً للوفاء بعد رحيل زوجته نظراً لتأثره الشديد على رحيلها.