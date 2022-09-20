توفير «أتوبيسات» لنقل ركاب قطار دمنهور الخارج عن القضبان إلى المواقف

وفرت محافظة البحيرة سيارات لنقل ركاب قطار رقم 774، لجميع المواقف على مستوى الأقاليم والمحافظات المجاورة، وذلك إثر خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان بمحطة قطار دمنهور.

سحب عربات القطار

وبدأ أحد الأوناش العملاقة التابعة لهيئة السكك الحديد بطنطا بسحب عربات القطار، وجاري إعادة العربتين لقضبان السكة الحديد مرة أخرى، تمهيدًا لإعادة حركة سير القطارات مرة أخرى.

وشهدت محطة قطار دمنهور، صباح اليوم، خروج قطار عربتي ركاب بخط «القاهرة - الإسكندرية» أثناء دخوله المحطة، حيث ورد إخطارًا إلى الأجهزة الأمنية بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محطة قطار دمنهور، وتبين خروج جرار القطار والعربة الأولى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.