بتر ساق عامل إثر سقوطه من أعلى محطة قطار دمنهور

أصيب عامل ببتر في قدمه، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء سقوطه من على رصيف الإسكندرية محطة دمنهور، مساء اليوم، وجرى نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى شخص مصاب بجروح خطيرة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وبتر في ساقه، إثر سقوطه من أعلى محطة دمنهور رصيف إسكندرية، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لعمل الفحوصات وحرر محضر بالواقعة.

جار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

بالانتقال والفحص، تبين إصابة «سامح فوزي عبد الباري» 44 سنة، مقيم منطقة أبو الريش التابعة لمركز دمنهور، بتر بالساق اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الذراع، واشتباه نزيف في البطن، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أصيب 3 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة

كان طريق دمنهور حوش عيسى بمحافظة البحيرة، شهد صباح اليوم حادث انقلاب سيارة أمام بنزينة أبو الشقاف، ما أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بقرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير عصر اليوم، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى أبو المطامير العام، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.