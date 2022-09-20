حزب التجمع: لا داع للضغط على «العفو الرئاسي» بشأن الإفراج عن محبوسين آخرين

أشاد عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، بأداء عمل لجنة العفو الرئاسي خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يتطوّر بشكل يدعو للتقدير لها، مضيفًا أنَّ أداء عملها يسير بوتيرة جيدة، مطالبًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف الضغط على لجنة العفو الرئاسي بشأن الإفراج عن محبوسين آخرين، لافتًا إلى أنَّ طبيعة عمل اللجنة يتطلب فحص الملفات، ومراجعة مواقف أصحابها وهو ما يحتاج وقتًا طويلًا، ولذلك لا داع للضغط على اللجنة بهذا الشكل.

متحدث «التجمع»: أداء «العفو الرئاسي» يسير بوتيرة جيدة

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، لـ«الوطن»، إنَّ تطوير خطوة إبلاغ السلطات المختصة برفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الممنوعين من السفر، من أهم الأفكار حاليًا لمنع حدوث المشكلات مع سفر المفرج عنهم، مضيفًا أنَّه في حين استكمالها ستكون خطوة إيجابية جيدة، في إطار مساعدة المفرج عنهم للاندماج في المجتمع بشكل أفضل.

«فؤاد»: طبيعة عمل «العفو الرئاسي» يحتاج للوقت

الدمج المجتمعي يكون عن طريق مساعدة المفرج عنهم للعودة لوظائفهم لمن يعمل في أي وظيفة، حَسب «فؤاد»، وكذلك الطلاب منهم في الجامعات بإعادة تهيئة الأجواء لهم، وعودتهم للدراسة بشكل أفضل، بالتعاون مع إدارات الجامعات، وتيسير سبل ذلك لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أنَّه بعد فترة الحبس أيًا كان مدتها تكون تجربة صعبة على الإنسان، وبخطوة الدمج المجتمعي تعيد الدولة له شيء من السلام النفسي، ويستعيد سلامته بشكل يساعده للعودة للمجتمع في حالة أفضل تفيده وتفيد الآخرين.