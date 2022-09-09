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رئيس حزب «التجمع»: نرحب بكل قرارات العفو.. ومصر تتسع للجميع

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يسرا البسيوني
10:21 م | الجمعة 09 سبتمبر 2022
سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع

سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن مصر دولة كبيرة وتتسع للجميع من أصحاب التوجهات والتيارات السياسية المختلفة، مشيدا بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت الفترة الأخيرة منذ إعلان تفعيل لجنة العفو، وكان آخرها اليوم بالإفراج عن 33 شخصا.

الحوار الوطني بوابة عبور نحو الجمهورية الجديدة

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني بوابة عبور نحو الجمهورية الجديدة المنشودة، التي تقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإطلاق الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية.

وتابع: «نرحب بكل قرارات العفو، وندعو لتوسيعها لتشمل كل من لم يتورط في عنف أو إرهاب ولا يمثل خطورة على الأمن القومي المصري».

الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت خروج قائمة جديدة من المحبوسين، اليوم الجمعة، ضمت 33 شخصاً، بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقًا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.

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بقلم يسرا البسيوني