«الصحة»: وضع خرائط سنوية للقوافل العلاجية في المناطق الأولى بالرعاية

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خرائط سنوية خاصة بتوفير القوافل العلاجية للمواطنين، في القرى والنجوع والمناطق الأولى بالرعاية الصحية والأكثر احتياجا، بمحافظات الجمهورية كافة، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب وفقا لاحتياجات كل محافظة، وذلك خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بمشاركة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وزير الصحة: تنسيق مستمر مع النواب لتحسين الخدمات الصحية

وأكد وزير الصحة والسكان، بحسب بيان عن الوزارة اليوم، أهمية التنسيق المستمر والفعال بين الوزارة ومجلس النواب، وعقد الحوارات المجتمعية الدورية مع أعضاء المجلس، للاستماع إلى مقترحاتهم، التي تستهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بمختلف المدن والمراكز والقرى بالمحافظات التابعين لها، وتنفيذها وفقا للخرائط الصحية لكل محافظة.

وشدد عبدالغفار، على الالتزام بالمرور الدوري على المنشآت الصحية بالمحافظات، من خلال الجولات الميدانية المستمرة، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، والخدمات المقدمة للمرضى، والوقوف على التحديات التي تواجه المنظومة الصحية وحلها، لضمان استمرار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالصيانة الدورية للمنشآت والأجهزة، وتوافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

المعدل التشغيلي الخاص بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير استمع إلى شرح مفصل بشأن المعدل التشغيلي الخاص بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد، والذي يتضمن عدد الحالات التي يتم مناظرتها أسبوعيا وشهريا، حيث تم مناظرة 10 آلاف و380 حالة منذ انطلاق المبادرة وحتى يوم 15 سبتمبر الحالي، لافتا إلى عقد التدريبات الدورية للفرق الطبية العاملين ضمن المنظومة.

«عبدالغفار» يطّلع على نسب تنفيذ «حياة كريمة»

وأوضح عبدالغفار، أنّ الوزير اطلع خلال الاجتماع على مستجدات العمل ونسب التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» طبقا لدور القطاع الصحي، للوقوف على التحديات التي تواجه المشروع والتغلب عليها، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة التي تشمل 20 من المحافظات الأشد احتياجا، وتضم 1128 وحدة ومركز طبي، و23 مستشفى و368 نقطة إسعاف، وتستهدف أكثر من 18 مليون مواطن.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أهمية الالتزام بالهوية البصرية للوزارة والنماذج النمطية في تنفيذ الوحدات والمراكز الصحية، مشيرا إلى مراجعة الوزير توافر القوى البشرية من الكوادر الطبية المتخصصة للعمل بالوحدات والمراكز، وعقد التدريبات المستمرة لهم، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير اطلع على المنظومة الديناميكية الخاصة بالعمل ضمن المبادرة، والتي تضم تقارير شاملة بنسب التنفيذ في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.