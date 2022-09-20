بريطانيا: 250 ألفا ألقوا نظرة الوداع على الملكة إليزابيث في قاعة «وستمنستر»

بعد يوم من دفن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كشفت وزيرة الثقافة البريطانية، ميشيل دونيلان، اليوم الثلاثاء، عن أن نحو 250 ألف شخص انضموا إلى قائمة الانتظار لرؤية الملكة مستلقية في قاعة وستمنستر، مشيرة إلى أن وزارتها ما زالت تحصر أرقام الحضور بدقة أكبر، وفق صحيفة «اندبندنت».

لطول الانتظار.. 1500 شخص تلقوا العلاج في سيارات الإسعاف أثناء توديع الملكة

وانتظر المشيعون أوقاتا طويلة وصلت إلى 24 ساعة، بينما كانوا يصطفون لأميال عبر وسط العاصمة لندن لمشاهدة نعش الملكة، حيث تلقى العلاج أكثر من 1500 شخص من قبل موظفي سيارات الإسعاف، و174 في المستشفى بسبب الانتظار الطويل.

أسبوع آخر من الحداد على الملكة الراحلة

في غضون ذلك، يمضي الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرون، أسبوعا آخر من الحداد على الملكة، بعد دفنها أمس الاثنين في كنيسة سانت جورج في وندسور، إلى جانب دوق إدنبرة، ووالديها الملك جورج السادس والملكة الأم، وأختها الأميرة مارجريت.

وردا على سؤال الصحافة بشأن تكلفة الجنازة، ذكرت وزيرة الثقافة، أنها غير متأكدة من التكلفة الدقيقة للجنازة، لكنها أصرت على أن «الجمهور البريطاني سيقول إن ذلك كان مالًا تم إنفاقه بشكل جيد»، بحسب تعبيرها.

قادة العالم يشاركون في جنازة الملكة إليزابيث

وحضر عدد من قادة وزعماء العالم الجنازة الملكية، التي أقيمت يوم أمس بعد مرور نحو 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث الثانية داخل قلعة بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية، بينما لم توجه دعوة لعدد من الدول لأسباب مختلفة منها عدم وجود علاقات دبلوماسية وسياسية مع المملكة المتحدة.

وجاءت وفاة الملكة بعد يوم واحد من تولي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس الوزارة بدلاّ من بوريس جونسون، حيث التقطت آخر صورة للملكة وهي على قيد الحياة، داخل محل إقامتها باسكتلندا.