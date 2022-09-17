السيسي يعزي الملك تشارلز هاتفيا: نتمنى التوفيق للشعب البريطاني في القادم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنياً كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم.

الملك يشكر الرئيس

ومن جانبه، تقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، والتي تؤكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لا سيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.