بعد وفاتها.. ماذا سيحدث لثروة الملكة إليزابيث؟

لا أحد يعرف صافي ثروة الملكة إليزابيث الثانية، حيث قدرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية ثروتها بمبلغ 370 مليون جنيه إسترليني (426 مليون دولار) في قائمة الأغنياء لعام 2022، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني عن عام 2021، وهي زيادة ربطتها الصحيفة باستثمارات الملكة في سوق الأسهم في عام 2021، فيما قالت فوربس إن لديها أصولًا بقيمة 500 مليون دولار، بحسب CNBC.

تقدير ثروة الملكة إليزابيث

وهناك سببان رئيسيان لصعوبة تقدير ثروة الملكة إليزابيث، الأول: أنه لا توجد تفاصيل رسمية لاستثماراتها وأصولها وثانيًا: إن بعض الأشياء التي تمتلكها الملكة تنتمي فعليًا إلى الملك الحاكم أياً كان أو المؤسسة الملكية، التي تنظر إلى العائلة المالكة على أنها كيان تجاري، مع موظفين داعمين ورأس المال.

الملك تشارلز الثالث يرث التركة تلقائيًا

بموجب قانون صدر في عام 1933، يرث الملك تشارلز الثالث التركة تلقائيًا ولا يتعين عليه دفع ضريبة الميراث عليه.

كلاب كورجيس

لم تكن كورجيس هي فصيلة الكلاب الوحيدة التي تمتلكها الملكة وتحبها، فقد احتفظت طوال حياتها بما لا يقل عن 30 كلبًا من فصيلة اللابرادور، والكلاب الصغيرة، وصليب كورجي، وبالطبع كلاب كورجي.

امتلكت 100 حصان طوال حياتها

وكانت الملكة إليزابيث تحب الخيول ويقدر أنها امتلكت أكثر من 100 حصان طوال حياتها، وكان العديد منها خيول سباق، وفي وقت سابق من هذا العام، قدرت منصة المراهنات الرياضية OLBG أن خيول سباق الملكة قد فازت بمبلغ 8.7 مليون جنيه استرليني (10 ملايين دولار) منذ عام 1988.

ووفقًا للبيانات حققت 584.399 جنيهًا إسترلينيًا (671936 دولارًا) في عام 2021 وحده.

لا تزال الشائعات تدور حول من سيهتم بالخيول الآن، وذكرت صحيفة The Mail on Sunday أنه من المحتمل أن تكون زوجة الملك الملكة كاميلا، بينما قال مصدر لصحيفة نيويورك بوست إن ابنة الملكة الأميرة آن وابنة آن زارا تيندال - وكلاهما من الفروسية الأولمبية - ستتولى المنصب.

تمتلك البجع البريطاني

كانت تمتلك الملكة أيضًا البجع البريطاني، أو بشكل أكثر تحديدًا جميع البجع غير المميز الذي يعيش في أي مسطحات مائية مفتوحة في إنجلترا وويلز.

حقائب الملكة إليزابيث

نادرًا ما شوهدت الملكة بدون حقيبة يد صغيرة، وغالبًا ما كانت تتطابق مع معطفها وقبعتها، غالبًا ما كانت تحمل حقائب من العلامة التجارية الفاخرة Launer London، بما في ذلك في آخر صورة منشورة لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لصحيفة ديلي ميل في عام 2016 أن الملكة امتلكت ما لا يقل عن 200 من الحقائب، والتي تبلغ تكلفة كل منها حوالي 2000 جنيه إسترليني، وفقًا لموقع Launer الإلكتروني.

كما هو الحال مع معاطفها وقبعاتها الشهيرة المنسقة الألوان ، ليس من الواضح كم تستحق مجموعتها بأكملها وماذا سيحدث لملابسها وإكسسواراتها الآن.

السيارات الفاخرة هي أيضًا من بين أصول الملكة، منذ تعلم القيادة خلال الحرب العالمية الثانية، قامت باقتناء مجموعة سيارات واسعة بما في ذلك سيارات بنتلي المصممة حسب الطلب، وطرازات رولز رويس القديمة، وجاغوار وكذلك لاند روفر.