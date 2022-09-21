«الصحة» توجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس: احمي نفسك واحصل على لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لأعضاء هيئة التدريس بالتزامن مع اقتراب دخول العام الدراسي الجديد، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إنه على أعضاء الهيئة الحصول على لقاح كورونا، والجرعة التنشيطية للوقاية من الإصابة بالعدوى ونقلها خلال فترة الدراسة.

وأوضحت «الصحة»: يجب على أعضاء الهيئة تسجيل البيانات والحصول على اللقاح في المكاتب المتواجدة داخل محطات المترو والقطار لتقوية المناعة ضد الإصابة بالعدوى، مشيرة إلى توافر كل أنواع اللقاحات للمواطنين والمسافرين وغيرهم وتتوالى وصول الشحنات المختلفة، ويتم الكشف عنها للتأكد من سلامتها.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضافت «الصحة»، أن الأعراض الجانبية للقاحات تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات، وإحساس بالتعب والإرهاق، مؤكدة أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج للذهاب إلى طبيب.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن الزحام، إذ أنها سلاح فعال للوقاية من الفيروس.

ونصحت الوزارة المواطنين بالحصول على لقاح كورونا سواء الجرعة الأولى والثانية والجرعة التنشيطية لمواجهة متحورات كورونا المختلفة.

الخط الساخن 105

وطالبت الصحة من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات المختلفة من مصادرها الرسمية، داعية إلى الحذر من ارتفاع أعداد إصابات كورونا بالتزامن مع فصل الشتاء.