«الصحة» لـ«أولياء الأمور»: تطعيم الأبناء بلقاح كورونا مهم قبل انطلاق الدراسة

وجّه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، رسالة إلى أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، طالبهم فيها بتطعيم أبنائهم من عمر 12 حتى 18 عاما بلقاحات كورونا، وبلقاح الإنفلونزا الموسمية، موضحا أنّ التطعيم يقي من خطورة الفيروسات بنسبة تتجاوز 80%، ولا يوجد ما يستدعي الخوف من الأعراض الجانبية للقاحات.

عبدالغفار: الجرعة الثانية مهمة للوقاية من مضاعفات كورونا

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن»، من حصلوا على الجرعة الأولى للقاح كورونا بالحصول على الجرعة الثانية، قائلا إنّه لا داعٍ للتكاسل أو الخوف فجميع اللقاحات آمنة، كما أنّ الحصول على الجرعتين الأولى والثانية مهم للحصول على المناعة الكاملة ضد الفيروس، وكذلك الجرعة التنشيطية لمواجهة متحورات فيروس كورونا، وهي سمّة رئيسية للفيروسات وليس كورونا فقط.

وأوضح عبدالغفار، أنّ لقاح الإنفلونزا السنوي مهم لكبار السن لحمايتهم أثناء الشتاء من 4 أنواع من فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم، مشيرا الى أنّ اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا، وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على تطهير اليدين، مطالبة المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، للرد على النتساؤلات والاستفسارات المختلفة بشأن فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.