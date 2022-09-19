«الصحة» تنفي بيع 5 مستشفيات حكومية: نسعى لتطوير الخدمات الطبية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه لا صحة لما أثير بشأن اعتزام الحكومة المصرية بيع 5 مستشفيات، نافيا كل ما تردد جملة وتفصيلا.

وأضاف عبدالغفار، لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية تعمل على تعظيم الاستثمارات في القطاع الصحي من أجل تطويره لا لبيعه، موضحا أنّ ما حدث هو استثمار في مستشفى واحد، وسيعود هذا الاستثمار بفائدةٍ على المواطن بحصوله على خدمةٍ طبية مناسبة، أمّا مسألة بيع المستشفيات لم تُذكر من الأساس.

الاستثمار هدفه تحسين الخدمة داخل المستشفي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنّ وزارة الصحة تفتح للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المستشفى بهدف تقديم خدماتٍ طبيةٍ وعلاجيةٍ جديدة بمعنى أخذ جزءٍ من المستشفى، وتطويره للاستخدام في السياحة العلاجية أو تقديم خدمة علاجية غير موجودة بالمستشفى يقدمها القطاع الخاص، وفتح مجال جديد بتخصص جديد، موضحًا أنّ الاستثمار هدفه تحسين الخدمة داخل المستشفى.

التوسع في التجربة حال نجاحها

وأشار حسام عبدالغفار، إلى أنّه حال نجاح هذه التجربة، سيتم التوسع داخل المستشفيات التابعة للمؤسسات العلاجية، فالدولة تسعى لتقديم خدمات طبية عالية للمواطنين.