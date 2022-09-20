إصابة 4 شباب في انقلاب دراجة نارية بـ«زراعي بني سويف»

أصيب 4 شباب، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بالقرب من كوبري السحارة بمدينة بني سويف، جيث جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بالقرب من كوبري السحارة دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 4 شباب، إذ تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالفحص تبين إصابة كلا من: عبد الرحمن علي إسماعيل، 21 سنة، مصابًا بجروح و سحجات بالجسم واشتباه كسر بالساعد الأيمن، خالد محمد سيد، 22 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم، عبد العزيز أحمد عبد العزيز، 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق والساعد الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد رمضان، 21 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وجميعهم مقيمين بقرية باروط دائرة مركز بني سويف.